Benevento-kapitein Lucioni loopt tegen de dopinglamp

Lucioni speelde afgelopen zondag nog tegen Mertens. Lucioni speelde afgelopen zondag nog tegen Mertens.

Afgelopen zondag ging hij in de Serie A met Benevento nog zwaar de boot in tegen Mertens en co, maar Fabio Lucioni heeft nu andere katten te geselen. De speler is betrapt op het gebruik van een anabole steroide.