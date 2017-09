VIDEO: "Juweeltje van Mertens" herinnert Napoli-fans aan lob Maradona in 1985

Mertens prijkt vanochtend op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport met de begeleidende titel: "Mertens' juweeltje à la Maradona".

Binnenin gaat Gazzetta erop voort: "32 jaar na de Argentijn realiseert de Belg een gelijkaardige prestatie. Het is zijn 23e goal in 24 Serie A-matchen in 2017."

Op 24 februari 1985 blikte Maradona Lazio in met een hattrick. Het werd 4-0. Bij de 3-0 kwam de bal na een slechte controle van een verdediger in de voeten van de doorgelopen Maradona. Die lobde de doelman vanaf een dikke 22 meter.

Mertens deed het gisteren eigenlijk nog fraaier. Was de positie en de afstand nog min of meer dezelfde, dan schoot de Rode Duivel vanuit een draai van 180 graden. "Een goal van zeldzame schoonheid, door de elegantie van de beweging en de uitvoering."

Dat leverde hem een 8 op 10 op als beste speler van de match. Mertens scoorde nu al 6 keer in 5 duels dit seizoen.