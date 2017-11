Sampdoria heeft het slechte voorbeeld van Cagliari en SPAL niet gevolgd. Samp had tegen Pescara geen enkel probleem: 4-1. Dennis Praet speelde de volledige wedstrijd.

Voor Cagliari is het een pijnlijke namiddag geworden. De club uit Sardinië sneuvelde in de vierde ronde tegen een derdeklasser: Pordenone won met 1-2.

FISCHIO FINALE alla @SardegnaArena : #CagliariPordenone 1-2, finisce qui l'avventura dei rossoblù in #TIMCup pic.twitter.com/euauzmRm6W

Bologna en Benevento zijn de twee eersteklassers die zich in de eerste ronde van de beker hebben laten verrassen. Promovendus Benevento ging zwaar onderuit in eigen huis tegen Perugia. Ook voor Bologna werd het een pijnlijke eerste bekeropdracht.

Op de start van de Serie A is het nog even wachten, maar komend weekend spelen de meeste Italiaanse eersteklassers wel al bekervoetbal. De top 8 van vorig seizoen zijn nog 2 ronden vrij, maar de andere ploegen springen nu wel al in de dans.

