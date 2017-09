Lof voor gretige Mertens: "Het niveau van de allerbeste spitsen"

Dries Mertens was gisteren tegen Benevento op dreef. Mertens scoorde op het halfuur de 3-0 en nam in het laatste kwart van de wedstrijd nog twee strafschoppen voor zijn rekening, goed voor een 6-0-rammeling.

Het viel La Gazzetta dello Sport op hoe Mertens geen kans laat liggen. Letterlijk en figuurlijk dan, want Mertens was wel erg gretig om de strafschoppen voor zijn rekening te nemen.

Vooral bij de eerste strafschop was Mertens heel gretig. Ploegmaat Jorginho moest de bal afstaan. "De trainer heeft gezegd dat we kunnen afwisselen", verklaarde Mertens.

"In de Champions League tegen Nice liet ik Jorginho trappen, aangezien zijn familie in de tribune zat. Maar gisteren wou ik niet gewoon blijven kijken. Dat Sarri me had gevraagd om Hamsik de tweede penalty te laten trappen? Dat heb ik niet gehoord."