Perisic begon in 2009 zijn profcarrière bij Roeselare, waar Club Brugge hem ontdekte. In het seizoen 2010-2011 werd de Kroatische winger topschutter in België met 22 treffers.

Hij werd verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en vertrok naar Dortmund. Daarna ging het naar Wolfsburg, waar Inter hem weghaalde. Vorig seizoen was hij in 42 duels voor Inter goed voor 11 goals en 12 assists.