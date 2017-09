Nainggolan staat in top tien van grootverdieners Serie A

De grootverdieners van het Italiaanse voetbal zijn Gonzalo Higuain en Leonardo Bonucci. Juventus-aanvaller Higuain blijft met 7,5 miljoen euro per jaar bovenaan de lijst van grootverdieners staan, maar krijgt het gezelschap van Bonucci. De verdediger heeft aan zijn overstap naar Milan een mooie loonsverhoging overgehouden.

Radja Nainggolan is de best betaalde Belg. Hij strijkt jaarlijks 4,2 miljoen euro op en staat op de tiende plaats. Zijn ploegmaat Edin Dzeko doet met 4,5 miljoen per jaar nog beter.



Dries Mertens verdient in Napels 3,5 miljoen euro per jaar. Evenveel als een een heleboel andere spelers, die net buiten de top tien vallen. Lorenzo Insigne is met 3,6 miljoen per jaar grootverdiener bij Napoli.

Echt een verrassing is het niet dat de club met de hoogste totale loonlast Juventus is. De kampioen betaalt dit jaar 164 miljoen euro aan lonen uit. Milan volgt op de tweede plaats met 117 miljoen euro.