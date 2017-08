Honger van Milan is nog niet gestild: daar is ook Kalinic

Milan heeft de transfer van Kalinic, die al een tijdje in de pijplijn zat, aangekondigd op Twitter. Meer details zijn er niet prijsgegeven, maar volgens de Italiaanse media huurt Milan Kalinic voor een seizoen van Fiorentina en koopt het de spits dan definitief voor 20 miljoen euro.

Kalinic verliet in de zomer van 2015 Dnjepr voor Fiorentina. De international maakte in twee seizoenen 27 goals in de Serie A. Ook voor de Kroatische nationale ploeg is hij ook trefzeker: 14 goals in 35 interlands.

Eerder versterkte Milan zich deze zomer al met Lucas Biglia, Mateo Mussachio, Ricardo Rodriguez, Leanordo Bonucci, Hakan Calhanoglu, André Silva, Andrea Conti, Antonio Donnarumma, Fabio Borini en Franck Kessié. Kalinic is dus al de elfde versterking. Milan gaf al meer dan 200 miljoen euro uit.