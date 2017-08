Joos: "De Serie A wordt eindelijk weer boeiend en dat was echt hoognodig"

"Bonucci en coach Allegri gingen stevig in de clinch tijdens de rust van de CL-finale. Het moet er echt hebben gestoven. De clubleiding redeneert "niemand is groter dan Juventus", dus hebben ze de verdediger laten gaan."

"De vraag is: in welke mate is Allegri daardoor aangetast. Dat zal van de resultaten in de eerste wedstrijden afhangen. Als ze meteen orde op zaken stellen in de competitie, dan zie ik het wel goed komen. Maar als het stroever verloopt, gaat de groep enorm beginnen te twijfelen aan de coach. Dan zou het wel eens een moeilijk jaar kunnen worden."

"Toch is Juventus nog altijd favoriet voor een zevende titel op rij. Ze hebben een fysiek heel sterke ploeg. De Sciglio, die werd uitgelachen bij Milan, staat nu in de defensie. Douglas Costa is een heel goede transfer, die creativiteit hadden ze wel nodig. De hamvraag is dus: wat is er blijven hangen van de finale in Cardiff?"