VIDEO: Jordan Lukaku helpt Lazio aan Supercup tegen Juve met winnende assist

Juventus won vorig seizoen de titel en de beker, zodat de Supercup een heruitgave werd van de bekerfinale tegen de verliezende bekerfinalist.

Lazio, dat voor het laatst Juve kon kloppen in januari 2013, kwam 0-2 voor met twee doelpunten van Immobile, eentje vanaf de stip voor de rust en eentje kort na de pauze.

Lukaku, ingevallen in het slotkwartier, en co domineerden de zesvoudige kampioen, maar die was dodelijk efficiënt in het slot. In de 85e minuut maakte Dybala met een fraaie vrijschop vanaf 30 meter de 1-2, in de 91e minuut volgde de 2-2 vanaf de stip.

Iedereen dacht al aan verlengingen, maar dat was buiten de invallers Lukaku en Murgia gerekend. De Belgische linksachter zette zich door tot op de achterlijn, ontweek een glijdende tackle en legde het leer panklaar terug naar Murgia. De 21-jarige miste niet. Voor Lukaku is het de eerste prijs in Italië.