Akkoord tussen Nainggolan en AS Roma: hij tekent bij tot 2021

Radja Nainggolan (29) voetbalt sinds januari 2014 voor AS Roma. In 161 matchen was de middenvelder, die zeer geliefd is bij de tifosi van Roma, goed voor 27 goals.

Nainggolan stond dankzij zijn goede prestaties op de radar van verschillende topclubs. De middenvelder leek zelf op een verlengd verblijf bij Roma aan te sturen en aasde al een tijdje op een verbeterd contract.

Nainggolan bleef lang op zijn honger zitten, maar vandaag heeft hij zijn toekomst aan Roma verbonden. Hij tekende bij tot 30 juni 2021. "Dit is wat ik altijd wou. Ik ben zeer tevreden. De club en ik kunnen ons avontuur vervolgen en kunnen samen vooruitgang boeken."

"We zijn verheugd dat Radja zijn toekomst aan Roma heeft verbonden", licht Roma-preses Pallotta toe. "Vorig jaar was hij een van de beste middenvelders ter wereld. De interesse van andere clubs was geen verrassing, maar er was geen sprake van een vertrek. Radja houdt van AS Roma en wij houden van hem."