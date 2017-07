Milan spendeerde deze zomer 100 keer het budget van hun Europese tegenstander

De zomerse uitgaven hadden wel een behoorlijk prijskaartje, goed voor 190 miljoen euro aan inkomende transfers. Daarmee staan ze in schril contrast met hun Roemeense tegenstanders van morgen, wiens transferbudget om en bij de 225.000 euro ligt.

Coach Vincenzo Montella wil zich dit jaar tonen met Milan en niet langer de subtop ambiëren. "Milan moet bij de beste 5 clubs in de wereld horen", verklaart hij. "Tot nu toe is het de zomer van mijn dromen. We hebben topspelers aan onze selectie toegevoegd en hier en daar zorgde dat voor gefronste wenkbrauwen. Maar het belangrijkste is dat Milan iets buitengewoon aan het realiseren is", besluit een hoopvolle coach.