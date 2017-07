Napoli-coach over Mertens: "Kan iemand die 34 goals maakte niet op flank zetten"

Dries Mertens blijft het vertrouwen krijgen van zijn coach als diepe spits. Dries Mertens blijft het vertrouwen krijgen van zijn coach als diepe spits.

Dries Mertens lijkt bij Napoli de strijd om de positie van diepe spits definitief gewonnen te hebben. Coach Maurizio Sarri is niet van plan Mertens "te degraderen" naar de flank. "Hij heeft bewezen het best uit de verf te komen in de spits."