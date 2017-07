AS Roma plukt Kolarov na zeven jaar weg bij Manchester City

Kolarov heeft een contract voor drie jaar getekend bij AS Roma. "Ik had nooit gedacht dat ik zo lang bij City zou spelen", zegt de 31-jarige verdediger. "Maar nu is de dag gekomen om afscheid te nemen."

"Het was een grote eer om voor City te spelen. De club is niet 100, maar wel 200 procent verbeterd dan voor mijn komst. Ik ben trots dat ik deel heb uitgemaakt van dit verhaal."

Kolarov kwam in 2010 over van Lazio Roma. Hij veroverde twee landstitels, de FA Cup en twee League Cups met City. "Maar nu ben ik heel blij om te tekenen bij AS Roma", besloot hij.