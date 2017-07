Juventus had voor de Tsjech, die afgelopen seizoen bij Sampdoria 11 competitiegoals in 32 wedstrijden maakte, 32 miljoen euro veil. Maar de club ziet bijna een maand na de aankondiging af van zijn aankoop.

Over de reden om de deal af te blazen wordt niet gecommuniceerd, maar volgens Italiaanse media zou Schick niet geslaagd zijn voor zijn medische tests door een hartprobleem. Het is niet duidelijk hoe ernstig het probleem is.