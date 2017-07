Szczesny legt medische testen af bij Juventus, meer versterking op komst

Szczesny zal na twee seizoenen AS Roma, dit seizoen het shirt van Juventus dragen. De 27-jarige Pool wordt door Juve overgenomen van Arsenal, dat de Pool twee seizoenen uitleende aan de Romeinen. Volgens Italiaanse media is met de transfer een bedrag van 12 miljoen euro, plus 3 miljoen euro bonussen gemoeid.

In een video op de Twitter-pagina van Juventus is te zien hoe Szczesny dinsdagmiddag door supporters wordt opgewacht voor hij aan zijn medische testen begint. Bij Juventus wordt hij de stand-in van legende Gianluigi Buffon (39).

Volgens La Gazzetta dello Sport staat ook Milan-verdediger Mattia De Sciglio op het punt de overstap te maken naar Juventus. Hij zou woensdag de tournee van Milan in China verlaten en naar Italië vliegen om medisch gekeurd te worden en zijn contract te tekenen.