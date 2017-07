"Transfers van Milan zijn een zegen voor het Italiaanse voetbal"

Hoe schat Filip Joos de kwaliteiten van de transfers in? "Ze begonnen aanvankelijk nog voorzichtig, met Conti en Rodriguez. Dan was er de enorme verrassing dat Milan er toch in slaagde om het contract van doelman Donnarumma te verlengen. Dat ze hem uit de klauwen van manager Raiola konden houden, was een eerste teken aan de wand dat het anders zou worden", vindt Joos.

"En dan kwam Bonucci, een donderslag bij een niet zo heldere hemel. Want Bonucci had bij Juventus ruzie met coach Allegri. Naar verluidt is er heel wat gebeurd in de kleedkamer tijdens de rust van de Champions League-finale, met Bonucci die zich opwierp als de vedette. En als je bij Juve niet in het gareel blijft, dan vlieg je."

"Bij Milan is Bonucci binnengehaald als een soort messias, terwijl hij puur defensief de minste van de drie Juventus-verdedigers was. Maar hij is wel de beste voetballer. De kans is toegenomen dat Milan nu echt goed voetbal gaat brengen, gekoppeld aan resultaten."