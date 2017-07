Totti blijft bij AS Roma: hij krijgt een functie in het bestuur

Eind mei nam Francesco Totti afscheid van de supporters van AS Roma. Hij zette zo een punt achter een hoofdstuk van 28 jaar bij de club. De 40-jarige Italiaan had nog nooit voor een andere ploeg gespeeld, maar hield die optie nu wel open.

Er zou onder andere interesse geweest zijn van een Japanse tweedeklasser, maar in een interview op Roma TV heeft Totti nu duidelijkheid gebracht over zijn toekomst. "Mijn carrière als voetballer is voorbij", zei hij.

"Nu begin ik aan een hoofdstuk als bestuurder. Ik hoop in deze functie net zoveel te kunnen betekenen als op het veld."

Wat Totti precies zal doen, is niet duidelijk. "Ik ben voor iedereen beschikbaar. Van de jeugdopleiding tot de voorzitter. Ik wil dit stap voor stap doen en zo ontdekken welke rol het best bij mij past."

Hoe moeten we hem dan nu noemen? "Francesco. Zoals altijd."