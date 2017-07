Napoli heeft een beetje vertrouwen getankt in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Lokale club Bassa Anaunia was niet echt een waardemeter, maar 17 keer scoren is toch goed voor het groepsgevoel.

Dries Mertens, vorig seizoen al de topschutter van de club, bewees dat hij ook met kort haar de weg naar doel nog kende. Onze landgenoot scoorde maar liefst zes keer.