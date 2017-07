Douglas Costa verruilt Duitse voor Italiaanse recordkampioen

Douglas Costa landde gisterenavond onder grote belangstelling op de luchthaven van Turijn. Vandaag legt hij medische testen af, waarna de transfer geofficialiseerd kan worden.

Na een eerste Europese avontuur bij Sjachtjor Donjetsk kwam Douglas Costa in 2015 in München terecht. Daar scoorde hij vorig seizoen nog 7 goals in 34 matchen.

Nu wordt hij dus voor een jaartje (en naar verluidt 6 miljoen euro) gehuurd door Juventus. De Oude Dame heeft ook een aankoopoptie van 40 miljoen euro bedongen.

"Ik wil iedereen bij Bayern bedanken, alle fans, spelers en vooral mijn vriend Rafinha, voor de steun tijdens mijn periode in München. Het was een speciale tijd, die ik nooit zal vergeten", meldt Costa op Instagram.