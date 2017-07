Kort geschoren Dries Mertens: "Dit kan het jaar van Napoli worden"

Dries Mertens is in Napels een van de publiekslievelingen en wordt door de supporters "Ciro" genoemd. "Ik hou ervan om in de stad rond te lopen en met de mensen in contact te komen. Soms is het wel eens onprettig als je wat privacy wil en er iemand een foto komt vragen", geeft hij toe.

"Er wonen zo'n miljoen mensen in Napels, maar ik denk dat ik ondertussen wel bijna met iedereen op de foto sta. Vanaf nu kan ik wat meer op mijn gemak zijn."