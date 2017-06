Cagliari plukt Senna Miangue definitief weg bij Inter

Senna Miangue maakte in augustus vorig jaar zijn debuut in het shirt van Inter Milaan. De jonge Belgische verdediger verhuisde in 2013 van Beerschot naar Italië om er zijn opleiding af te maken.

Maar bij Inter Milaan kreeg hij te weinig speelminuten en dus ging hij in januari op huurbasis naar Cagliari. Daar speelde hij ook maar vier matchen, maar hij kon de club toch overtuigen om hem een contract aan te bieden.

Miangue, die bij de Belgische U21 speelt, tekende een contract tot juli 2022. Zijn nieuwe club noemt Miangue "een van de meest interessante spelers die de laatste jaren uit de Belgische jeugdwerking is gekomen". Volgend seizoen krijgt hij dus een nieuwe kans om helemaal door te breken in de Serie A.