Te koop na supportersprotest: Serie A-club Fiorentina

De supporters van Fiorentina zijn al een tijdje niet tevreden over het beleid bij de Italiaanse club, die dit seizoen pas 8e werd en volgend jaar dus niet in Europa mag aantreden.

Onder meer het mogelijke vertrek van publiekslievelingen Federico Bernardeschi, Borja Valero en Nikola Kalinic is een doorn in het oog van de fans van "La Viola".

"Jullie zouden zelfs de rook van de kaarsen verkopen. Vertrek", was op een spandoek de duidelijke boodschap aan het adres van de familie Della Valle, de clubeigenaars.

Fiorentina is sinds 2002 in handen van de familie Della Valle. "Het is het moment voor zij die van het paarse shirt houden en denken dat de club met meer succes geleid kan worden, om zich bekend te maken", aldus de eigenaars, die naar eigen zeggen klaar zijn "om concrete biedingen te ontvangen".