Juventus geeft 30 miljoen euro uit voor Tsjechische spits

Patrik Schick ondergaat vandaag zijn medische controle bij Juventus. Als die goed afloopt - wat iedereen verwacht - ondertekent de 21-jarige aanvaller daarna een contract bij de Oude Dame.

Schick komt over van Sampdoria, waar hij ploegmaat was van Dennis Praet. Enkele weken geleden, op 5 juni, speelde Schick nog ruim een uur met Tsjechië in de oefeninterland tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. België haalde het met 2-1.

Schick was afgelopen seizoen in het shirt van Sampdoria goed voor 11 competitiegoals in 32 wedstrijden. Juventus, de Italiaanse kampioen en verliezend Champions League-finalist, zou voor de spits 30 miljoen euro op tafel leggen.