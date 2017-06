Transfer Pogba: FIFA pleit United vrij, tuchtprocedure tegen Juventus

De FIFA mengde zich in de deal van 105 miljoen euro, wat vorige zomer Pogba tot duurste voetballer van de planeet maakte, nadat klokkenluidersplatform Football Leaks had laten uitschijnen dat Mino Raiola zowel United, Juve als de Franse middenvelder vertegenwoordigde. Dat zou ongeoorloofde belangenvermenging zijn.

Volgens de gelekte documenten verdiende Raiola meer dan 40 miljoen euro aan de deal, waarvan 27 miljoen euro betaald werd door Juventus.

Een FIFA-woordvoerder sprak gisteren met de Amerikaanse tv-zender ESPN: "We kunnen bevestigen dat er een tuchtprocedure is geopend tegen Juventus. Omdat de zaak lopende is, kunnen we niet meer commentaar kwijt. We kunnen wel bevestigen dat er tegen Manchester United geen tuchtprocedure is opgestart."