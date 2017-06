Clubliefde van Donnarumma blijkt haar grenzen te hebben: "Niet verrassend"

Bijna twee jaar na zijn debuut komt er nu een einde aan de romance tussen Donnarumma en Milan. De langverwachte contractverlenging komt er niet, want de doelman liet gisteren weten dat hij geen heil ziet in een nieuwe overeenkomst.

Het nieuws was een mokerslag voor de Milan-fans, die Donnarumma sinds zijn debuut met veel liefde in hun armen gesloten hadden. Maar één man was niet verrast. "De geschiedenis herhaalt zich gewoon", zegt Giocondo Martorelli, die Donnarumma ontdekte in Napels.

"Al is "ontdekken" veel gezegd. Gigio was 10 jaar, maar zelfs een blinde zou zijn talent gezien hebben. Ik belde meteen naar Inter. Vier jaar lang trainde hij op regelmatige basis bij Inter. Maar toen hij zich op zijn 14e zou aansluiten bij de jeugdacademie, verraste hij iedereen door plots bij Milan te tekenen. Dat hij nu op deze manier Milan verlaat, verbaast mij dus niet."