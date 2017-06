Roma-coach Di Francesco: "Nainggolan kan makkelijk 18 keer per seizoen scoren"

Op zijn eerste persconferentie werd hem gevraagd hoe Nainggolan zou passen in zijn 4-3-3. "Hij kan perfect een beetje meer op de flank spelen. Als een aanvallende middenvelder zou hij makkelijk 18 goals per seizoen kunnen scoren."

"Als trainer pas je je systeem soms wel een beetje aan voor een specifieke speler. Maar ik werd hier aangenomen voor mijn voetbalstijl dus die zal ik de spelers proberen bij te brengen."

Ook sportief directeur Monchi benadrukte nog eens dat het niet de bedoeling is om Nainggolan te verkopen. "Roma is geen supermarkt. We willen meedoen voor de titel. Momenteel spreken we alleen maar over een transfer van Mo Salah."