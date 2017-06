Jonge Belg wint prijzen in Italië: "Zinho, het geheim van het jonge Inter"

“De “h” in Zinho spreek je eigenlijk uit als een “j”, vertelt Johan Vanheusden. “Zoals in het Portugees. Onze zoon is genoemd naar de Braziliaanse voetballer Zinho. Ik vond hem fantastisch op het WK in '94.” Vijf jaar later, in 1999, was de naam voor een zoon snel gekozen.



Ondertussen laat de jonge Belg met een Portugese naam van zich horen in Italië. Zinho Vanheusden speelt sinds 2015 voor Inter. “In tegenstelling tot veel jonge voetballertjes is Zinho sinds hij voetbalt alleen geïnteresseerd geweest in verdedigen. Om daarin sterker te worden moet je naar Italië.”



“Vooral de stappen die hij zette in een wedstrijd lezen en positionering zijn enorm. Als verdediging je lijn houden is hier heilig. Hij heeft bijvoorbeeld geleerd dat je niet altijd een tegenstander moet aanvallen als verdediger. Soms is een paar stappen opzij zetten voldoende. Daar had Zinho in België nog niet van gehoord.”



“Zinho is een typische centrale verdediger. Sterk, tweevoetig en sterk met het hoofd. Zijn voorbeeld is Sergio Ramos. Hij kan tot in het oneindige matchen van de Spanjaard bekijken. Kijk maar eens hoe Zinho scoorde op een corner tijdens de eindfase van de competitie. Die beweging is dezelfde als waarmee Ramos al vaak scoorde.” (zie video onderaan)