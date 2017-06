Roma komt in zijn zoektocht naar nieuwe trainer uit bij Di Francesco

Roma moest een nieuwe trainer zoeken nadat Spalletti besloot de club te verlaten na het afgelopen seizoen. Die zoektocht eindigde bij de 47-jarige Di Francesco, die Sassuolo afgelopen seizoen naar de 12e plaats loodste in de Serie A.

Di Francesco tekende een contract voor twee seizoenen bij de Romeinen. "We wilden iemand die het beste uit onze eerste ploeg kan halen, maar ook iemand die de grote talenten uit onze jeugdacademie kan helpen doorbreken", verklaarde president Jim Pallotta.

"Onze nieuwe sportief directeur Monchi is uitgekomen bij Di Francesco. Met zijn speelstijl denken we dat hij de juiste man is voor Roma."

Di Francesco is geen onbekende in Rome. Hij speelde vier seizoenen op het middenveld van Roma en won er een keer de titel in de Serie A.

"Ik ben heel blij om te kunnen terugkeren naar Roma, een club die altijd veel voor mij heeft betekend", zei Di Francesco. "Ik zal er alles aan doen om dit team naar de resultaten te leiden die het verdient."