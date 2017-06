Buffon: "99,9% zeker dat komend seizoen mijn laatste wordt"

Eerder had de doelman al laten verstaan dat hij na het WK van volgend jaar in Rusland een punt achter zijn carrière zou zetten. "Samen met de voorzitter (Andrea Agnelli) hebben we afgesproken dat ik er bij Champions League-winst mogelijk nog een seizoen bijdoe. Dat zou ik dan doen om ook het WK voor clubs en andere trofeeën te proberen winnen."

Buffon, die 169 selecties verzamelde bij de Italiaanse nationale ploeg, won het afgelopen seizoen met Juventus de Italiaanse landstitel en de Coppa Italia. De keeper van Juve bereikte dit jaar ook de finale van de Champions League, maar daarin bleek Real Madrid een maatje te groot.