Het kleine Benevento speelt volgend seizoen eerste keer in de Serie A

Donderdagavond dwong Benevento een kaartje voor de Serie A af door in de finale van de play-offs met 1-0 te winnen van Carpi. Die kleine overwinning volstond na het 0-0-gelijkspel uit de heenwedstrijd.

De Roemeense aanvaller George Puscas, die wordt uitgeleend door Inter, maakte het beslissende doelpunt.

Voor Benevento is het de tweede opeenvolgende promotie. In het reguliere seizoen was de club als vijfde geëindigd in de Serie B, goed voor een plaats in de play-offs.

Na eerst Spezia en Perugia te hebben verslagen, werd vervolgens Carpi in het ootje genomen. Kampioen SPAL 2013 en Hellas Verona waren als nummers 1 en 2 in het klassement al zeker van promotie naar de Serie A.