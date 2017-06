Pioli keert terug naar oude liefde Fiorentina

Stefano Pioli is met Fiorentina aan zijn zevende club toe in de Serie A. De Italiaan stond tot voor kort aan het roer bij Inter, waar hij zijn C4 kreeg na een teleurstellend seizoen. In Firenze wordt Pioli de opvolger van Paulo Sousa.

Voor Pioli wordt het zijn tweede doortocht bij Fiorentina. Als speler verdedigde hij zes jaar de kleuren van de club. Hij was er ook een tijdje aanvoerder. Nu krijgt hij een contract voor twee seizoenen, met een optie voor een extra seizoen.

"We wensen Stefano veel succes in zijn nieuwe job. Welkom terug", klinkt het op de website van Fiorentina.