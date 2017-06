Spalletti moet Inter uit het slop halen

"Ik ben heel blij dat ik de nieuwe coach van Inter ben", zei Spalletti vlak voor afreizen naar China. Daar ondertekent hij later vandaag een contract voor twee seizoenen bij de nieuwe Chinese eigenaar van de club. "De deal is rond. We hebben die bezegeld met een handdruk."

Spalletti moet Inter opnieuw een woordje laten meespreken in binnen- en buitenland. De Milanese topclub pakte in 2010 onder trainer José Mourinho de treble, maar gleed daarna af naar de middenmoot in de Serie A.

Spalletti wordt bij Inter de vijfde trainer in minder dan één jaar tijd. Hij won in het verleden 2x de Italiaanse beker met AS Roma (2007 en 2008) en werd 2x kampioen van Rusland met Zenit Sint-Petersburg (2010 en 2012).