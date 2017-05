Joe Hart gaat na jaar weg bij Torino

"Jullie hebben mij ontvangen alsof ik familie was en dat zal ik nooit vergeten. Dit was een van de mooiste ervaringen in mijn leven. Ik zal hier ooit terugkomen. Het is dus tot ziens, niet vaarwel", vertelt Hart in een boodschap op Instagram.

Hart eindigde dit seizoen met Torino op een negende plaats, maar had zelf een wisselvallig seizoen. Hij wisselde fouten af met goeie prestaties. Sinisa Mihajlovic, de trainer van Torino, had Hart graag behouden, maar de Engelsman was te duur.

Waar Hart volgend seizoen zal spelen is nog niet duidelijk, al lijkt een terugkeer naar het Manchester City van coach Pep Guardiola niet naar de zin van de doelman.