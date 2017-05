Na Totti neemt ook coach Spalletti afscheid van AS Roma

Luciano Spalletti volgde in januari 2016 de ontslagen Rudi Garcia op bij AS Roma. Hij begon toen aan zijn tweede termijn bij Roma, waar hij ook al aan de slag was tussen 2005 en 2009.

Met de Romeinse club won Spalletti 2 keer de Italiaanse beker en 1 keer de Italiaanse supercup. Dit seizoen parkeerde hij AS Roma op de 2e plaats in de Italiaanse competitie, goed voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

"Wij willen Luciano Spalletti oprecht bedanken voor zijn harde werk en de grote bijdrage die hij aan de club heeft geleverd sinds zijn terugkeer", zegt Romavoorzitter Jim Pallotta.

"AS Roma maakte nooit meer goals en sprokkelde nooit meer punten dan onder Spalletti. We wensen Luciano het allerbeste voor de toekomst."