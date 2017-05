"Als potentiële ster heeft Praet een anoniem seizoen gehad"

"Sampdoria speelt in een 4-3-1-2. Dennis Praet werd in zijn eerste wedstrijden als "fantasista" uitgespeeld, de nummer 10 achter de spitsen. Maar na 2 à 3 matchen werd hij op die positie vervangen door coach Marco Giampaolo", vertelt Alessio Da Ronch, Sampdoria-watcher voor La Gazzetta dello Sport.

"Praet moest een rijtje lager spelen, op links bij de drie spelers op het middenveld. Die rol, die iets defensiever is, was hij niet gewoon. Hij zei zelf dat hij er nog nooit had gespeeld, maar dat hij wel kon leren. Hij heeft het er beter gedaan dan Djuricic, maar minder dan bijvoorbeeld Linetty."

"Hij is er op die positie nooit echt in geslaagd om te domineren en om een wedstrijd te doen ontploffen. Hij was geen hoofdrolspeler, maar in die rol is dat ook moeilijker. Als nummer 10 kun je makkelijker scoren of een assist geven."

Praet speelde minder dan verwacht. "Net daarom is het zo moeilijk om hem echt te beoordelen. Zijn rendement was constant: hij heeft nooit echt slecht gespeeld, maar ook nooit uitmuntend. We zijn er dus nog niet echt uit wat voor type speler Praet is."