15 jaar na "6 unica" eert echtgenote Ilary haar Francesco Totti met "6 unico"

Ilary Blasi (36) is een Italiaans fotomodel en een televisiepresentatrice. Blasi is al jaren de partner van Francesco Totti (40), die gisteren afscheid nam van zijn AS Roma.

Op 10 maart 2002 zette Totti zijn vriendin in de bloemetjes in de derby tegen Lazio. Na een doelpunt toonde Totti toen een T-shirt met opschrift "6 unica" ("Je bent uniek").

15 jaar later greep ook Blasi haar kans. Het koppel is intussen al bijna 12 jaar getrouwd en heeft ook drie kinderen. Na het laatste fluitsignaal trok Blasi een T-shirt aan met de boodschap "6 unico" ("Je bent uniek").