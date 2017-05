Joos was bij afscheid Totti: "Zag nog nooit zoveel mannen huilen"

Joos: "Zag nog nooit zoveel mannen huilen" Joos: "Zag nog nooit zoveel mannen huilen"

Filip Joos was gisteren een bevoorrecht getuige van de laatste match van Francesco Totti in een Roma-shirt. "Het was emo, emo, emo", vertelt hij over het pakkende afscheid. "Iedereen die er was had kippenvel."