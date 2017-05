Mertens kan Napoli enkel verlaten voor China (volgens nieuw contract)

Mertens zal in Italië alleen voor Napoli spelen

"We hebben een goeie nieuwe overeenkomst afgesloten, die ervoor zorgt dat Dries nog een paar jaar voor ons kan voetballen. Tenzij er een Chinese club aanklopt die het afgesproken bedrag in zijn contract wil betalen."

"Ik was eigenlijk geen voorstander van zo'n clausule na onze vergissing met Higuain (die ging naar Juventus door zo'n clausule). Maar we hebben eruit geleerd. Nu is er alleen een clausule die hem toelaat om enkel naar China te vertrekken."

"Mertens zal in Italië dus alleen voor Napoli spelen. Als hij ons zal verlaten, is het voor een buitenlandse club."