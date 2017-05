Totti in afscheidsspeech: "Met een bang hartje kijk ik uit naar wat komt"

Ik heb dit shirt voor het laatste gedragen, ook al was ik er nog niet klaar voor. Ik denk dat ik dat nooit zal zijn. Het is niet makkelijk om het licht uit te doen.

"Als ik terugdenk aan 17 juni 2001 (de dag dat hij met Roma zijn enige titel won, red) krijg ik nog altijd kippenvel. Ik wil deze brief dan ook aan jullie opdragen die Totti-gol altijd hebben toegejuicht."

"Maar nu is het voorbij. Ik heb dit shirt voor het laatste gedragen, ook al was ik er nog niet klaar voor. Ik denk dat ik dat nooit zal zijn. Het is niet makkelijk om het licht uit te doen. Ik kijk met een bang hartje naar wat nu komt. Dit is niet als een penalty trappen."

"Maar met jullie hulp kan ik dit nieuwe avontuur induiken. Iedereen bedankt, van de voorzitter tot de Curva Sud (de harde kern). Geboren worden als een Romein en een Romanista is een privilege, aanvoerder zijn van dit team is een eer. Jullie zullen altijd in mijn leven zijn en mijn hart zal altijd bij jullie zijn."

"Nu trek ik voor het laatste naar de kleedkamer die me ook al verwelkomde toen ik nog maar een kind was. Ik ben trots dat ik 28 jaar lang liefde heb gegeven. Ik hou van jullie..."