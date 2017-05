Gattuso keert terug naar AC Milan als jeugdtrainer

"We need to instil #ACMilan DNA in our youngsters" 🗣

Read Gattuso's words at his #welcomebackRino press conference

➡ https://t.co/2lV9DnTN9T pic.twitter.com/tvilyjA2tg — AC Milan (@acmilan) 26 mei 2017

#ACMilan comunica di aver affidato a Gennaro Gattuso la guida tecnica del Milan Primavera per le prossime due stagioni: #welcomebackRino! ❤⚫ pic.twitter.com/tGAVIXOvv9 — AC Milan (@acmilan) 26 mei 2017

#ACMilan wishes to announce the appointment of Gennaro Gattuso as Milan Primavera’s coach for the next two seasons: #welcomebackRino! ❤⚫ pic.twitter.com/T9kUhRKKZS — AC Milan (@acmilan) 26 mei 2017