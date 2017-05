Totti schept duidelijkheid (en ook weer niet): "Laatste match voor Roma"

"Roma-Genoa wordt mijn laatste wedstrijd in het truitje van Roma. Ik kan niet beschrijven hoeveel deze kleuren voor mij betekend hebben en nog altijd betekenen", klinkt het.

"Mijn liefde voor het voetbal zal nooit uitdoven. Het is een passie, mijn passie. Die liefde is zo diepgaand dat ik me niet kan voorstellen dat ik ooit zonder kan. Vanaf maandag ben ik er weer klaar voor, voor een nieuwe uitdaging."

Wat die nieuwe uitdaging is, laat Totti in het ongewisse. Voor de aanvaller is al een plaatsje vacant als bestuurslid, maar in de Italiaanse wordt gewag gemaakt van een overstap naar de VS. Totti zou een voorstel op zak hebben van Miami FC, de club die getraind wordt door de voormalige Italiaanse international Alessandro Nesta.