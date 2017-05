"Misschien was Kums te veilig voor het Italiaanse voetbal"

"Hij werd voor de verdediging gezet, een beetje in een rol zoals die van Andrea Pirlo destijds. Maar hij kon de verwachtingen niet inlossen."

Waren die verwachtingen dan te hoog? "Neen, niet na wat men gezien had in de Champions League met AA Gent. Hij heeft er bewezen dat hij een belangrijke speler was. En Kums was bij zijn komst naar Italië ook geen koorknaap die tijd nodig had om zich echt aan te passen."

"Het Italiaanse voetbal is natuurlijk speciaal en iedere speler heeft bij een transfer een aanpassingsperiode nodig. Maar zelfs na een langere periode en een trainerswissel is hij er niet geslaagd. Het kan zijn dat dit voetbal of deze ploeg hem niet liggen. Maar dat lijkt me vreemd: wie in de Champions League goed speelt, kan dat overal."