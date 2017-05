Izzo ziet schorsing wegens matchfixing drastisch ingekort

De zaak van Izzo ging in mei 2016 aan het rollen toen een 10-tal leden van de Napolitaanse maffia gearresteerd werden in een onderzoek naar verdachte weddenschappen en wedstrijdvervalsing in de Serie B.

In het seizoen 2013-2014 zouden twee matchen vervalst zijn: Modena-Avellino en Avellino-Reggina. Izzo, geboren in Napels, speelde toen voor Avellino. Het seizoen nadien verhuisde hij naar Genoa in de Serie A. Izzo schreeuwt zijn onschuld uit en ging tegen de eerste straf in beroep.

Ex-voetballer Francesco Millesi, in 2013-2014 ploegmaat van Izzo, zag zijn schorsing van vijf naar drie jaar herleid.