Napoli-voorzitter: "Schat dat Mertens binnen weekje zijn handtekening zet"

Dries Mertens scoorde afgelopen weekend zijn 30e doelpunt van het seizoen. Napoli wil de trefzekere Belg graag houden, maar voorlopig zette Mertens zijn handtekening nog niet onder een nieuw contract. Daar komt volgens voorzitter De Laurentiis binnenkort verandering in.

"Ik geloof dat we eruit zijn", vertelt hij in de Italiaanse krant Corriere dello Sport. "Ik verwacht dat hij snel zijn handtekening zal zetten. Ik schat dat we nog een weekje nodig hebben om alles wat we afgesproken hebben concreet op papier te zetten."

Er zitten ook nog andere contractverlengingen in de pijplijn bij Napoli. "Spelers zoals Hamsik en Callejon bijvoorbeeld, maar dat vraagt wat tijd. Er zijn altijd twee partijen. Het is logisch dat elke partij graag andere dingen wil."

De voorzitter wil ook coach Sarri graag in Napels houden. "Hij mag hier voor het leven blijven en onze Alex Ferguson worden. Zijn voetbal is spectaculair."