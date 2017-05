Radja Nainggolan werd vorige zondag tijdens Milan-Roma na 70 minuten naar de kant gehaald met een blessure. Roma meldt dat de middenvelder sukkelt met een ontsteking aan zijn linkerkuit. "Hij zal de komende dagen verder onderzocht worden", klinkt het.

Het is dus nog niet duidelijk of Nainggolan de topper van zondag tegen leider Juventus haalt. Wie al zeker niet in actie zal komen, is Edin Dzeko. De Bosnische topschutter staat 10 dagen aan de kant met een kuitblessure.