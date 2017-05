Boze Spalletti: "Als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik nooit trainer van Roma zijn geworden"

"Als ik kon teruggaan in de tijd, zou ik nooit trainer geworden zijn van AS Roma", zei een geagiteerde Spalletti. "Wanneer ik Totti vijf minuten voor het einde van de match inbreng, zeggen jullie (de pers) dat ik hem belachelijk maak en geen respect heb voor hem. Laten we even de tijd nemen om het eens te worden wat ik moet doen."

"Toen ik hier toekwam, zei ik dat ik niet de nalatenschap van Totti ging coachen, maar wel de voetballer Totti", vervolgde hij. "Vorig seizoen deed hij het prima met de speelkansen die hij kreeg. Hij eindigde het seizoen uitstekend, maar nu weet ik niet wat ik moet doen met hem."

"We moeten onze kansen om tweede te eindigen gaaf houden. Dus sorry, volgende keer zal ik voorzichtiger zijn", klonk het ironisch. "De volgende keer zullen we een coöperatie vormen. Dan kunnen we allemaal stemmen en de spelers die het meeste stemmen krijgen, mogen spelen", besloot hij.

Alleen de tweede in Italië is automatisch geplaatst voor de groepsfase van de Champions League: "De wedstrijd lag nog helemaal open (pas in de 78e minuut viel de 1-3, red) en Milan kwam opzetten met hun aanvalslijn. Ik heb nog al matchen van ons gezien waarin we op korte tijd goals slikten."