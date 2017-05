Racistisch bejegende Muntari ziet schorsing kwijtgescholden

Spelersvakbond FIFPro is blij: "Gezond verstand heeft gezegevierd." Spelersvakbond FIFPro is blij: "Gezond verstand heeft gezegevierd."

De Italiaanse bond heeft de schorsing van één match van Pescara-speler Muntari opgeheven. De Ghanees kreeg vorige week rood, nadat hij gereageerd had op racistische verwijten aan zijn adres. In eerste instantie kreeg Muntari een speeldag schorsing, in beroep viel die vandaag weg.