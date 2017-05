Buffon: "De doden vallen niemand lastig, je moet ze met rust laten"

Gianluigi Buffon zette de vandalen op zijn plaats. Gianluigi Buffon zette de vandalen op zijn plaats.

Vandalen hebben in Turijn het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegtuigramp met Torino-spelers (1949) beklad met graffiti. Juventus-doelman Gianluigi Buffon is daar niet over te spreken. "De doden moet je respecteren. De spelers van Torino waren helden."