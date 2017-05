Joos: "Het is tijd dat Totti stopt, maar er komt sowieso nog ruzie van"

"Ik hou nog min of meer een slag om de arm, want het is niet Totti zelf maar sportief directeur Monchi die het bekend heeft gemaakt. Terwijl Totti onlangs nog zei dat hij zelf zijn afscheid wil aankondigen. Maar ze begeleiden hem in ieder geval naar de uitgang."

"Want het is ook tijd dat hij stopt. Het gaat echt niet meer. Hij loopt niet meer en dan kun je niet voetballen. Dat is ook logisch op die leeftijd."

"Hij heeft het al heel lang volgehouden op die positie. In de vuurlinie. Hij is geen rijtje achteruit gezakt op het veld, waar er minder verkeer is en het makkelijker voetballen is. Hij is altijd in de spits blijven opduiken."