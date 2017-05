Muntari is geschorst na racistische geluiden, spelersvakbond eist maatregelen

We dringen er ernstig op aan bij de Italiaanse autoriteiten om de versie van Muntari te onderzoeken.

De scheidsrechter gaf geen gehoor aan de boodschap van Muntari, waarop de Ghanees van het veld stapte. Het kwam Muntari op een gele kaart te staan, zijn vijfde van het seizoen.

Muntari is daardoor één speeldag geschorst en de Italiaanse voetbalbond is niet van plan om die schorsing kwijt te schelden. Dat is voor de FifPro, het internationaal spelerssyndicaat, onaanvaardbaar.

"We dringen er ernstig op aan bij de Italiaanse autoriteiten om de versie van Muntari te onderzoeken", klinkt het.

"Er moet onderzocht worden hoe deze situatie tot stand kwam. Vervolgens moet er streng tegen opgetreden worden, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren."